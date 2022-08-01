台中市陳姓媳婦於27年前獲得建商宋姓公公贈與1.25億元公司股權，而宋應納贈與稅卻名下財產不足，後改陳女為納稅義務人，須補徵贈與稅及罰鍰達5200萬元，陳婦交不出來遭移送執行後，並於14年前間出境後即未曾歸國，近年來因國外疫情嚴重歸國，待疫情穩定再出國，想申請解除出境限制，同意返還欠款。

宋姓公公於27年前贈與股權財產予陳女，但名下財產不足清償應納之贈與稅，財政部中區國稅局依遺產及贈與稅法之規定，改以陳女為納稅義務人，補徵贈與稅及罰鍰共計5200萬元，陳女未依法繳納，案件於2007年移送行政執行署台中分署執行。

行政執行署台中分署移送執行後，陳女名下不動產遭查封拍賣期間，想申請解除出境限制，並於14年前出境後即未曾歸國，但因陳女名下不動產多屬道路用地，拍賣陳女全部土地清償後，陳女仍欠繳2500萬元，台中分署雖多次透過陳女家人，希望勸諭陳女回國處理欠稅問題。

後來台中分署轉向與財政部中區國稅局聯手詳查，陳女名下除了土地是否有其他財產，在機關雙邊合作，透過稅務核課實務及漫長的談判等不同以往之執行方法，在短短1年內，一口氣徵起2400萬元。

台中分署表示，陳女名下土地被拍賣後，外觀上似乎已經沒有財產，承辦人員本已認為案件再徵起稅款的可能性相當低，但在台中分署與中區國稅局契而不捨的合作追查下，先是發現陳女在國泰人壽有1張儲蓄型保險契約，順利以代位解約方式取回保險契約價值準備金90萬餘元抵繳欠稅。

台中分署追查，陳女有1筆早在1998年至2004年間，即借款給夫家公司的借款，金額高達1億多萬元，若順利執行可全額清償欠稅，但向夫家公司執行返還該筆借款過程，該公司委請律師及會計師以借款債務可能因義務人已長達15年沒有要求返還為由，如果時效消滅可以不用還，因拒絕配合返還該筆借款債權給義務人。

中區國稅局仍堅持提起訴訟查明真相，台中分署向該公司律師及會計師分析，透過營業稅及營所稅的「利弊」後，說明若拒絕返還該筆借款明顯弊大於利，陳婦夫家公司才同意返還欠款，讓此案足額徵回5200萬元。