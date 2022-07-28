新北市蘆洲區1名68歲張姓男子，他在民國89年至93年間，涉嫌逃漏稅，欠繳稅款加上罰緩累計達878萬餘元，但他不但拒繳還脫產聲稱破產，藉此規避執行，最後遭新北地方法院裁定管收，而張男的兒子也在10年前有相同的情節遭到管收，父子行徑如出一徹。

據了解，張男從事廢五金買賣獲利甚豐，從民國89年至93年之間，銷售額高達新台幣4910萬元，但卻未依法申請稅籍登記，逃漏5年間營業稅、營利事業所得稅及綜合所得稅，加上罰緩共計955萬餘元，經行政執行署新北分屬執行後，由張男銀行存款等財產徵起約77萬元，尚欠878萬餘元。

但行政執行官發現，張男不僅陸續從其銀行帳戶提領上百筆大額現金，合計超過2億元，還將其名下的位於三重的房產信託登記給前妻，再由前妻將房產出售，後續更委託律師向法院聲請宣告破產，並表明僅剩90萬元現金供作破產財產，想藉此來規避強制執行，不過法院駁回張男的破產聲請，並要求以此90萬繳納欠稅款項。

行政執行官通知張男於本月21日場繳納欠稅，並報告其提領超過2億元現金及房屋信託後出售之價金與供作破產財產之現金流向，但張男仍辯稱已無財產，也無力繳納稅款與罰鍰，對於相關金流又說法前後不一，又拒絕提出具體可行的清償計畫，行政執行官認為張男有履行義務之可能，卻故意不履行，且有隱匿或處分財產之情事，因此向法院聲請管收，法官審理後裁定准予管收3個月。而張男的兒子也在10年因類似情節遭到管收。

新北分署呼籲民眾應誠實申報納稅以免被罰，於移送執行後並應自動清繳欠款或辦理分期繳納，切勿心存僥倖，以脫產及聲請破產等方式規避執行，輕忽新北分署強力追討惡意欠稅之決心。