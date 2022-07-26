黨產會今(26)日宣布救國團61筆土地建物與將近新台幣14億元財產為不當取得，救國團剛才舉行記者會，救國團總團部秘書處處長鄭斐文在說明時難掩怒氣，直說已與黨產會進行8次協商，並達成大部分的共識，希望和解共生、避免社會對立，「不知道為何突然做出這個行政處分，有被欺騙的感覺！」

鄭斐文表示，救國團有1700多名員工、5000多名教練與老師，他們的工作權必須維護，而黨產會在第一審法院還沒有判定救國團是國民黨附隨組織之前，就沒收財產，已違背〈不當黨產條例〉，接下來救國團會向法院申請停止執行這項行政處分效力，之後也會再有更正式的記者會對外說明。

鄭斐文也提出救國團聲明，首先是內政部已認定救國團不是國民黨附隨組織，再者則是行政院、內政部甚至黨產會都認定救國團是政府機構，以及行政院、教育部與內政部都以公函證明救國團黨產正當。

鄭斐文也說，這次黨產會沒收的大多是活動中心，當中諸多建築不僅是政府委託興建，還有把土地借給救國團使用，蓋的時候也有獲得教育部補助，部分空間甚至近年也向政府繳納租金，租金繳納還是「百分百」，「我們出的錢比教育部還多，這樣還要全部沒收嗎？」

鄭斐文提到，救國團舉辦的活動大多是政府委辦，單位付出龐大的義工等人力、物力，「難道都沒有任何價值嗎？難道不是勞務對價嗎？」並反問：「所有基金會、財團法人都接受政府補助，是不是都要沒收？為什麼只針對救國團來沒收？」