內埔一間交通公司，自2018年起陸續滯欠營業稅、勞健保費、勞退準備金及ETC通行費，案件數近1600件，雖部分清繳，但尚欠金額超過110萬元，兒子擔心恐影響公司運作，連帶怕掛名負責人的母親遭拘提，日前捧著現金繳清欠款。

屏東執行分署書記官日前至營業現場訪查，得知登記負責人是一名婦人，實際上則由兒子經營管理，立即告知如遲遲未清償，除車輛可能會被查封拍賣外，公司負責人一旦避不見面，亦可能會被分署拘提。

男子經思考後，電洽執行署表示，評估近期疫情狀況日漸好轉，為使公司正常運作，且不要造成母親承擔被拘提風險，決定將公司欠的錢全部繳清，於是在上個月攜帶100多萬元現金到分署，將欠款項一口氣全數清償。

屏東分署表示，義務人如因疫情有經濟上困難無法一次繳納，切勿對各項通知置之不理，可到場提出合理說明後申請分期，近日分署承辦案件中有連鎖餐飲業者因疫情導致內用來客數下滑，或者有公司因海上貨櫃遲延出口受影響，甚至養殖業者因大陸禁運台灣石斑魚致營收銳減，造成公司無法繳納員工勞健保費而被移送執行等。

當事人只要提出相關證明文件後，分署皆同意分期申請，希望藉由寬緩執行方式，能與企業共度難關，求得公義與關懷間的最大平衡。