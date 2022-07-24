19歲少女小魚（化名）未婚生子，生父也不見人影，新北市社會局土城社福中心介入協助，小魚原本決定出養孩子，但在社工人員陪同探視幾次孩子後，隨著親餵互動，母愛逐漸萌發，小魚與母親商量，想自己養大，日前娃兒已送回台東，部落長老看到娃兒長得白白胖胖，每人都搶著抱。

小魚（化名）與母親住在新北市，一起從事物流理貨工作，主責社工楊雅淇安排小魚在機構安心生產，產後小魚表示不會照顧嬰兒，加上經濟能力不足，希望社工能協助出養。

此段時間，小魚返家與母親同住，但因過往親子關係不佳，在一次嚴重衝突後，小魚負氣離家租屋在外，社工持續關心，運用「優勢觀點」的服務技巧，鼓勵小魚勇敢面對，發現小魚對未來和家庭仍有憧憬。

在社工不斷的努力與溝通下，小魚慢慢修復與母親的關係，工作也較穩定，在幾次帶著小魚前往機構探視親餵，社工發現小魚對著日益長大的娃兒感情越來越強，會逗他笑，娃兒也會發出「呱呱~啊啊~」的聲音，兩隻白嫩小手更是抓呀抓，惹人疼。

自己也有8個月身孕的社工楊雅淇，讓小魚對她產生信賴感，小魚於前終於鼓起勇氣向她說：「我…可不可以接回家自己養？」楊雅淇看見小魚火熱的眼眶，盡是充滿了母愛。

土城社福中心主任陳柏年表示，社工與小魚和她的母親接續討論娃兒的未來照顧計畫，並協助申請育兒津貼和持續提供實物銀行奶粉、尿片挹注，小魚的母親也調整原本夜班的工作時間，與小魚輪流看顧娃兒，後續會再提供育兒指導、小爸媽服務方案等相關資源。

社會局長張錦麗表示，有句諺語說「要養育一個小孩，需要整個村的力量。」可見一個孩子的成長，需要多大的力氣，政府的相關資源雖會及時補位，但不論安置機構或寄養家庭，總不如原生家庭來得有親情滋潤。小魚服務案，不僅培力小魚從懵懂到有責任感，更用生命影響生命，讓娃兒回到原鄉部落的懷抱，可以快樂活潑的成長。