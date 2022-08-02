女星唐玲3年前罹患胃癌，成功挺過8次化療後，卻被醫師告知胃癌轉移卵巢，即便治療也已是癌症4期，讓她擔憂剩不到半年壽命可活，稍早她發文表示已切除胃部，更坦言「終此一生」都得回醫院做一件事，一度悲從中來嚎啕大哭。

唐玲稍早表示目前已切除胃部，終此一生每隔3個月就得回醫院施打維生素B12，她回想這三年打了不少針，以為早練就一身好功夫，但針扎下去那刻，依舊覺得相當疼痛，便悲從中來在候診位置上大哭，她強調不管旁邊的人怎麼看待，就是想好好哭一場，希望能釋放負面情緒，接著不忘自嘲：「下次如果你看到我在哪裏哭，也不用覺得尷尬奇怪，因為本姑娘就是很遜」。

對此，網友紛紛留言打氣：「想哭是好事，千萬不要壓抑心裡的不愉快，反而是不舒服」、「哭一哭其實不丟臉，代表自己的傷心難過不愉快的事給哭出了，放心裡面反而會比較要擔心煩惱」、「沒生病的人無法體會妳的心情，最近身邊的人也生病了，我懂這種感覺」、「哭吧，釋放壓力後就是好的開始了」、「這就是人生，遇到了只能面對，雖然這需要很大的勇氣」。

唐玲先前上網查資料，癌症4期生命只會剩3到6個月，上個月6日恰好是滿半年的日子，可見事情沒有絕對，這讓她強調由於不清楚未來日子如何，唯一能做的就是珍惜所有並活在當下，快樂、平安渡過每一天。