藝人郁方和「斐儷珠寶」總經理陳昱羲結婚近16年，育有2子1女，常在社群分享生活點滴及夫妻相處之道，讓許多網友當做最佳範例，她昨(1日)透露有網友發問：「為何老公婚前婚後兩個樣？追到手就不珍惜了」，接著便舉出高手神回覆的例子，直呼根本一語驚醒夢中人。

郁方表示滑手機時，看到有女生發問：「為什麼男朋友追我的時候，名牌包包衣服送禮毫不手軟，結婚以後拿點家用就臭臉？到底追到手以後為什麼就不珍惜了」，隨後便有高手回覆：「你考完試以後還會看書嗎」，讓她看完直接笑場，直呼果真一語驚醒夢中人，接著反問：「所以我們應該考完試之後繼續讀書?」立刻笑翻一票網友。

對此，網友紛紛回應：「女生婚前婚後也不能有差別」、「考完後繼續念書是因為還有利用價值，更現實的一畢業後連書都賣了」、「得到的就不珍惜了，山珍海味在好吃，吃膩了，還會想吃嗎」、「只能怪她沒有遇到一個會溫故知新的人」、「這位高手回答太讚了」、「今年最有智慧的一段話，沒有之一 」。

郁方日前似乎有感黃嘉千離婚一事，罕見分享婚姻經營之道，她表示婚姻要保持幽默，也要保持距離，幽默感是訓練出來的，必須保持的距離就是常說：「請，謝謝，對不起，萬事可平，跟熨斗一樣平」，讓網友贊同不已。