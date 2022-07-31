1名超商店員下班後在冰箱內補飲料，期間副店長有進來冰箱拿東西就離開，但她之後發現遭鎖在冰箱內，質疑遭對方報復，而老闆還以態度不佳開除她。（翻攝自臉書「爆料公社」）

1名超商店員指稱，她本月22日下班後在大冰箱內補貨飲料，期間副店長有進來冰箱拿東西就離開，但她之後發現遭鎖在冰箱內，質疑是當天她因惹副店長生氣，遭對方報復，她最後在低溫空間待了10幾分鐘才找到逃生鈕離開，事後爆怒質問對方，對方僅說是疏忽，而老闆還以態度不佳為由開除她。

該店員在臉書「爆料公社」發文，她日前在某超商工作被要求每天下班須「無薪加班」走進大型冰箱內補貨約半小時至1小時，22日當天上班她因被客訴，惹副店長不高興，對方整晚對她表現地相當不耐煩，下班後她待在冰箱補貨，期間副店長走進來拿東西，等到她準備離開時，竟發現冰箱被鎖門了。

1名超商店員下班後在冰箱內補飲料，期間副店長有進來冰箱拿東西就離開，但她之後發現遭鎖在冰箱內，質疑遭對方報復，而老闆還以態度不佳開除她。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該店員說該冰箱門平時很容易打開，但她當下卻打不開，在約4到7度的空間整整待了約10幾分鐘，她最後按緊急逃生鈕才逃出，她事後質問副店長，對方回應不小心疏忽導致，還說員工都知道裡頭有按鈕可開門，最後說「我不小心的，跟你道歉還不行嗎」，讓該女網友氣炸。

沒想到該店員離開店後5分鐘，就收到老闆指責她態度差勁，遭對方開除，後來老闆得知事件原委後，才要她與副店長好好溝通；其他網友紛紛留言「向總公司申訴，同步報警調監視器」、「這種很嚴重的錯誤，會死人的」、「那個安全鈕都會被冰封住，如果按不開，記得拿起硬物重擊把他敲壞」、「樓主已推過綠色按鈕了但還是打不開嗎？我會直接踢破擺飲料的層架從那邊出來！」