數千年波瀾壯闊的歷史進程中，王朝更迭是必然的現象，不過歷代王朝的統治者都希望國祚綿長，即便是開創大唐盛世的李世民也同樣如此，於是他便問了當代著名的天相學家袁天罡，但是因為這事件影響太大，袁天罡便找藉口推辭，最後在李世民的窮追不捨之下，他才勉為其難答道「豬上樹時」，李世民聽到後大喜，殊不知背後暗藏玄機。

眾所皆知，古代科學並不發達，許多人遇到疑難雜症都喜歡找大師算命，就連身居要職的官員同樣如此，袁天罡就曾精準預言杜淹會位居御史，並因文采受到帝王賞識、王珪則會位居五品要旨，而韋挺則由武官轉為文官。

除此之外，新舊《唐書》中也都曾記載，袁天罡曾替幼年時的武則天看相，當時武則天的乳娘欺騙袁天罡說，武則天是名男孩，袁天罡一看便說「龍瞳鳳頸，極貴驗也；若為女，當作天子」。

袁天罡的名聲也因此傳到了李世民的耳中，甚至將對方找來，問起了大唐國運，一開始袁天罡回答「蕩蕩中原、莫御八牛。湍水不洗滌，有血無頭。」李世民聽不懂，袁天罡只好言簡意賅的表示，「當豬上樹的時候，就是大唐滅亡的時候。」李世民一聽大喜，因為按照袁天罡的說法來看，豬永遠不會上樹，所以大唐永遠不會滅亡。

袁天罡眼看李世民誤解了自己的意思，但基於天機不可泄露，便沒有多加解釋。不過若從袁天罡的原話之中尋找答案，便可見一二，其中「八牛」即朱，「湍水不洗滌」即汩，而「有血無頭」即皿，3個字組合在一起，指的就是「朱溫」，也就是後梁的開國皇帝。

事實證明，袁天罡所言不假，安史之亂以後，唐朝藩鎮割據、宦官專權，國力一蹶不振，末期的黃巢起義，徹底將唐朝長達289年的統治根基粉碎，公元907年，朱溫建立後梁，史稱後梁太祖。