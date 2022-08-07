高雄市45歲彭姓男子8月6日晚間9時許因為騎乘機車違規，他不服警方取締，衝撞警用機車後逃逸。警員一路跟隨，之後彭男在行經燕巢區滾水路段時不慎自摔至路邊農地，導致手、腳擦挫傷。警方通知消防局將他送醫。

岡山警方7日表示，橋頭所警員當時在橋頭區通燕路上見一名男子手持手機騎乘機車，於是上前示意攔查。但這名彭姓男子先將機車停於路邊後，趁警方不備時衝撞警用機車後逃逸。警用機車受損，警員見狀尾隨。

在顧及用路人安全情況下，員警當時採「追蹤稽查、尾隨待機」方式，與此車保持安全距離，沿途蒐證違規情況。但彭男因車速過快，在行經燕巢區滾水路段時，不慎自摔至路邊農地，導致右手肘及右腳擦挫傷。

彭男落網時僅說，自己因為沒有駕照，所以看到警察就跑。警方調查，他是毒品與竊盜人口。

警方事後依違反道路交通管理處罰條例第21條第1項第1款的無照駕駛、第31條之1第2項駕駛人行駛於道路以手持方式使用行動電話，及第60條第1項駕駛人因有交通違規經警攔查拒絕停車接受稽查而逃逸等規定，對彭男製單舉發。

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