全台唯一位處三鐵共構站的產業園區、高雄楠梓產業園區，7日上午動土，將可創造1,500位高階就業機會，年產值約1,576億元，由於該園區只有一家廠商，也就是台積電進駐，因此，可推估後年量產之後，台積電初期的年產值就是1,570億元左右，中長期而言，在形成半導體關連產業聚落之後，可望成為兆元產業基地，未來5年內，將成為全球半導體研發與製造中心。

楠梓產業園區7日上午動土，可說是冠蓋雲集，行政院長蘇貞昌特別率領經濟部長王美花、國科會主委吳政忠等中央部會首長南下，與高雄市長陳其邁率領的副市長羅達生、林欽榮等高市府團隊，共同為園區動工，主持鏟土儀式，司儀則由高雄經發局長廖泰翔親自上陣，未來將前進高雄設立據點的艾司摩爾（ASML）客戶支援部總經理Jaap Burghoorn等國際半導體材料大廠也都應邀與會。

高雄市長陳其邁受訪指出，楠梓產業園區7日動土，代表中油五輕的舊址，麗轉身，順利轉型成為一個高科技的園區，這裡將會由台積電進駐設廠。

陳其邁表示，未來，楠梓產業園區、橋頭科學園區、路科以及南科，再加上高雄幾個既有的工業區，將會成為全球最有競爭力、最具活力的完整半導體產業聚落，高雄半導體產業鏈已逐漸成形，未來5年內，將成為全球半導體研發與製造中心。

他說，台積電的投資，也將會吸引多家設備、材料等國際大廠，都進駐到高雄，「意味著開啟高雄朝向高科技、以及先進半導體聚落的起點」。

陳其邁指出，他相信，配合整個中美貿易戰整個供應鏈的一個重組，高雄絕對會是台積電跟所有的半導體大廠，最即時、最信任、以及最可靠、最有效率的工作夥伴。

高雄副市長羅達生簡報楠梓產業園區的開發案時指出，高煉廠1940年到1945年，是日本第六海軍燃料廠煉製部，1946年到2015年成為中油五輕基地，在台灣產業上的發展與轉型脈絡，配合行政院台灣半導體前瞻科研及人才布局，82年後，成為晶圓廠，加速半導體S廊帶的部署。

他說，面積29.83公頃的楠梓產業園區，未來除了建構半導體先進製程中心，包含5G AIoT、電動車、航太、循環材料及醫材等產業的亞洲高階製造中心，也將成形，打造兆元科技產業聚落。

高雄經發局長廖泰翔表示，楠梓產業園區所在地為中油高雄煉油廠舊址，從計畫啟動、整治到完成核定報編，短短不到1年，高市府已與台積電完成簽約，目前園區內的道路、滯洪池及綠帶等公設已依程序申辦開工，7日動土典禮之後，台積電建廠將可併同動工，預計後年開始營運後，初期可增加至少1,500個就業機會、1,576億元的年產值。