南投縣1名48歲的李姓男子，和友人前往KTV飲酒後又開車去續攤，聚會結束後，李男醉倒在自家小貨車上，民眾見路邊車輛忘記熄火，嚇得連忙報警，警方到場後叫醒李男，經酒測李男酒測值為每公升0.71毫克，依公共危險案件處李男有期徒刑3月，得以易科罰金。

據判決書指出，李男於111年3月在草屯鎮某KTV飲用米酒後，明知喝酒不能開車，還於凌晨時開著小貨車前往下一攤續攤，聚會結束後，李男因不勝酒力醉倒在車上，民眾發現一台未熄火的貨車，擔心發生意外便報警。

警方獲報到場後，多次拍打車窗，見李男仍叫不醒，便打開門確認，沒想到車門一開，就聞到猛烈酒味，經酒測後發現李男酒精濃度為每公升0.71毫克。

李男在警詢時坦承不諱，他表示，因為自己和朋友聚會，喝太多了才在車上睡覺，警方追查後發現，李男在車上睡覺前有先到KTV喝酒，又駕車前往餐廳，最後才返回車內，依公共危險罪將他送辦。

南投地院法官認為，李男明知酒精對人的意識能力有不良影響，且酒後開車對駕駛人及用路人皆具有高度危險性，李男還酒駕上路，考量他未肇事且犯後坦認犯行之態度，依駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上，處李男有期徒刑3月，得以易科罰金，以新臺幣1000元折算1日。

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