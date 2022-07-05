員警對宋婦實施酒測達0.68，超過法定標準。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

員警依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄1名67歲宋姓婦人日前在家中跟鄰居聚餐，吃著一大鍋燒酒雞時，接到姐姐身體不適的消息，宋婦連忙騎著機車去探視姐姐，路途中闖紅燈遭到巡邏員警攔下開單，員警開單時聞到宋婦散發出濃濃酒味，並對她實施酒測，酒測值達0.68。逮捕宋婦時，宋婦頻頻哀求員警先讓她探視姐姐，員警委婉拒絕，依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。

新興分局交通分隊員警3日下午3時許巡邏期間，在前金區市中一路與民生二路路口見到宋婦騎著一輛紅白相間的機車闖紅燈，便立即開啟警笛上前攔查，一開始宋婦還騎到小巷中企圖逃逸，但還是遭員警追到攔下。

「對不起啦!」，宋婦不停向員警道歉，員警要對宋婦開單時，發現宋婦身上散發酒味，隨即實施酒測，酒測值達0.68，因超過法定標準值，員警要逮捕宋婦時，宋婦不停哀求員警，稱自己心繫姐姐身體不適，想趕快到姐姐家探望她，能不能先讓她看完姐姐後再逮捕。

員警聽聞後委婉拒絕表示，如需趕赴探視也不應該酒駕，若路程中不慎肇事，對於自身或他人仍是危害。逮捕回分局後，隨即協助聯繫宋婦家人代為前往探視，讓宋婦放下心中大石。

據了解，宋婦當天中午在左營區家中與鄰居一同吃燒酒雞，但因臨時得知姐姐身體不適，騎著機車到位於苓雅區的姐姐家探視，等紅燈時見紅燈秒數太久了，心急之下才會闖紅燈。