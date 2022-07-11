謝金燕大露「川字腹肌」與「110公分逆天美腿」。（三立提供）

「道具控」謝金燕為歌曲準備多樣道具。（三立提供）

暌違7年重磅回歸花蓮夏戀演出的電音女神謝金燕，不負眾望的以性感女拳王的裝扮現身，大露「川字腹肌」與「110公分逆天美腿」，令網友驚呼：「快50歲了真猛，姐姐根本是韓國少女團體了吧」。謝金燕出場前的動畫設計就超級吸睛，用世界名畫拼貼自己的照片，瞬間成為畫中女神。動畫結束，謝金燕從升降台霸氣出場，招牌熟悉的尖叫聲不絕於耳，姐姐不愧是電音女王，第一首廣嗨〈嗶嗶嗶〉立馬就炒熱現場，舞蹈出拳動作俐落，搏鬥感架式十足，緊接著代表作〈姐姐〉前奏一下，搭配雷射燈特效，東大門廣場宛如大型夜店。

此次演出最重要橋段是走親民風，謝金燕首度走下舞台與粉絲近距離互動，先撒嬌地請縣長徐榛蔚幫她脫下拳擊手套，拜託縣長幫忙保管，約定明年要再來花蓮演出時取回；第三首帶來國民神曲〈含淚跳恰恰〉，笑稱自己從8歲就錄唱這首歌，要全場一起大合唱，東大門瞬間變成大型KTV，粉絲難得近距離看到超正的姐姐，幾乎人人手機錄到飽，氣氛嗨到最高點。

為了給大家驚喜，道具控的姐姐唱到〈練舞功〉時再次出新梗，扛出比人還高的海龜造型游泳圈滿場飛，最後直接大方送給花蓮粉絲，祝福大家滿載而「龜」。這次一連串帶來四首歌曲，每首歌都重新編曲，讓粉絲大讚值得，幾乎最經典的歌都一次滿足，在晚會轉播收播後，民眾不願離開，寵粉的姐姐經不起全場熱情，加碼安可早期電音金曲〈叉燒包〉，最後不忘跟花蓮說，「不要七年後才又找我來，到時候我就真的已經老了」，姐姐以超質感的演出及親民幽默再次征服花蓮夏戀舞台。

2022夏戀嘉年華，演出至7月13日，還有畢書盡、炎亞綸、MATZKA、理想混蛋、鼓鼓呂思緯、BOXING、八三夭、戴愛玲、阿爆等，超強卡司要來到花蓮和粉絲一起度過暑假。無法到現場的觀眾也可透過MTV台、洄瀾電視台、東亞電視台、三立新聞網、Vidol影音、三立官方YouTube頻道收看直播，三立都會台、台視綜合台將會有精華版播出。