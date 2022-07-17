A-Lin今繼續在小巨蛋舉辦演唱會。（陳俊吉攝）

A-Lin今繼續在小巨蛋舉辦演唱會。（陳俊吉攝）

A-Lin的「A-LINK with PASSENGERS」小巨蛋演唱會今（17日）第2場，提早下午4點開始，中場熱舞繞行環節，她走到最貼近後方觀眾的橋型舞台時，樂團八三夭意外現身台下，滿場萬名觀眾瞬間嗨翻，雙方合唱節奏強勁的〈來互相傷害〉將氣氛推向最高潮，她隨後爆料八三夭主唱阿璞暗戀她，因為他們有一首歌的歌詞，不斷喊著她的名字。

A-Lin昨晚演出結束經過一夜休息，今滿血回歸再度征服全場，並邀來八三夭3度合作，她開心地說：「我和八三夭真的很有緣，演唱會不請你們來互相傷害一下，怎麼可以。」A-Lin隨後擁抱阿璞，接著自爆：「其實阿璞暗戀我、喜歡我很久了。」全場驚呼，她解釋：「因為你在很多大咖藝人的一首歌裡面唱到我，一直重覆唱『Lin啊 Lin啊』。」意指八三夭與五月天阿信、任賢齊合唱的〈乾啦乾啦〉歌詞，笑翻全場。

A-Lin今開場送上〈一朵花〉等歌炒熱氣氛，喊話：「下午場應該更嗨才對不是嗎？還是喝了酒？我也是，昨天太興奮，（演出結束）灌一瓶香檳，以為回去可以好好休息，結果看了很多粉絲的回饋（留言）。」感性表示自己唱得開心又享受，「我很把握每一分每一秒，謝謝你們把這個時間留給我」。

尾聲唱完〈PS 我愛你〉，A-Lin想起家人，哽咽表示其實小時候爸媽反對她唱歌，媽媽怕她會受傷，爸爸也擔心她被色狼摸，後來家人轉而支持，爸媽這2天坐台下欣賞，首場演出結束後，媽媽還稱讚她穿衣服尺度「放好開」。