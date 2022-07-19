2022台北－上海雙城論壇今（19）日舉行，也是台北市長柯文哲（中）任內最後一屆雙城論壇。（陳薏云攝）

2022台北－上海雙城論壇今（19）日舉行，以「韌性 永續 人文」為主題，並是第三次以視訊方式舉行，台北市長柯文哲致詞時提及疫情以及氣候變遷是全球重要課題，台北市政府的淨零排放自治條例已經在市議會三讀通過，將努力「節能減碳」，副市長彭振聲也於論壇進行「城市轉型，台北淨零行動」演講，上海方則致贈《上海台北城市論壇回眸》紀念冊，最後由雙市長簽署3項合作備忘錄結束論壇。

柯文哲於致詞時表示，新冠肺炎和氣候變遷是目前全球面對的主要問題，台北和上海是兩岸最先進的城市，有責任率先承擔。因此，今年雙方聚焦在全球疫情肆虐和氣候變遷的雙重影響下，如何將各項挑戰轉化為轉型的驅動力，又如何採取具體的行動，來加強城市的抗災、防災的韌性，並實現宜居永續的城市願景。臺北和上海都扮演了領頭羊的角色，互相觀摩學習，有助於彼此的進步。

彭振聲演講時提及，台北市於6月22日三讀通過淨零排放自治條例，並發布2022淨零排放白皮書，後上海市常務副市長吳清發表「雙碳引領，綠色轉型」，雙方副市長演講結束後，由上海方致贈《上海台北城市論壇回眸》紀念冊，收集了過去12年兩市在經貿、文化、醫療、教育、體育等多個領域的合作花絮，並簽署上海市與台北市循環經濟、上海台北圍棋、上海市與台北市智慧交通三項合作備忘錄（MOU）後結束2022年台北－上海雙城論壇。