台股上周大漲近400點，漲幅達2.74％，外資在台股也結束連六周賣超，面板股、晶圓雙雄都站在買方，另外，部分金融股則出現回補買盤。

根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超13.73億元，累計今年年初至7月22日止，外資累計賣超為9,706.46億元。外資總持有股票市值為18兆9,909.67億元新台幣，占全體上市股票市值的40.84％，較7月15日的18兆4,815.48億元新台幣，增加5,094.19億元。

在個股買賣超部分，友達(2409)居上周外資買超之冠、一周買超73,364張，群創(3481)買超45,289張位居第七，晶圓雙雄的聯電(2303)買超62,745張居次，台積電(2330)買超11,103張居第20，都為台股帶來上漲動力；長榮航(2618)買超57,813張排第三。

此外，開發金(2883)、元大金(2885)、台企銀(2834)、中信金(2891)及國泰金(2882)都擠進外資買超前20大個股中，貨櫃三雄的長榮(2603)及陽明(2609)，買超張數在第4及第10名。

賣超方面，中鋼(2002)為上周外資賣超第1大個股，總計賣超105,489張，金融股的富邦金(2881)及永豐金(2890)居外資賣超第2及第3，張數分別為35,383張及26,891張。