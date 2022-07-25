年底台北市長選戰白熱化，國民黨台北市長參選人蔣萬安邀集「立委級」團隊督導地方組織，不少卸任立委回鍋打團體戰。據悉，擁有基層實力的北市議員陳永德、王浩則將擔任執行總幹事，成為一大亮點。名單預計於今日公布。

蔣萬安團隊將由立委林奕華擔任競選總幹事。據了解，年底不競選連任的議員陳永德及王浩將擔任執行總幹事。

7連霸議員陳永德擁有本土票、基層實力雄厚，曾傳出與蔣萬安潛在對手、台北市副市長黃珊珊頻頻向陳永德招手。但事實上蔣萬安之前陸續拜訪陳永德3次，請益台北市政及選舉，一直有密切及良好的互動，陳永德也一直支持蔣萬安，蔣團隊隨著陳永德的加入，也讓謠言不攻自破。

王浩年底不再投入選戰，交棒給子弟兵，由於王浩對市政議題相當熟稔，也擔任過台北市社會局長，在市政議題的攻防上可為蔣萬安團隊增添不小火力。

據了解，除現任立委費鴻泰、賴士葆外，團隊將過去經營過單一選區立法委員全數找回來，一同打團體戰，包括卸任立委林郁方、周守訓、蔡正元、羅淑蕾，還找來中山區在地經營的潘維剛，士林北投區則有前議長吳碧珠助陣。

吳碧珠並擔任北市後援會總會長，其餘立委擔任各區後選會榮譽總會長，後援會長則由地方重要人士擔任，各區基層實力紮實。

今天公布的名單將不見曾擔任過立委的丁守中，據悉是考量到丁守中選過台北市長，丁守中則將安排其他適當職位。