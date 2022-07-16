《原子少年》選手黃莑茗（左起）、唐立杰、李哲言、藍弟以及呂植宇開心受訪。（鄭宜熏攝）

黃莑茗（左）被拱掀衣露腹肌。(鄭宜熏攝）

男團選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》16日在大直ATT舉辦第2場見面會，選手黃莑茗、唐立杰、藍弟、李哲言、呂植宇受訪時，黃莑茗被拱掀衣露腹肌，引起尖叫連連，而他同時也宣布《原子少年》24日將前進台南，造福中南部的粉絲。

李哲言日前參加音樂創作實境秀《讓我為你唱情歌》，表示：「因為創作不到1年，雖然會有壓力，但以學習心態參與節目。」因炎亞綸擔任節目指導老師，他笑說：「炎亞綸就像大哥哥照顧我們，還會給抱抱。」直誇炎又香又帥。節目中，李哲言與其他女生們住在同間房子創作，羞說欣賞每位女生的才華，但還沒蹦出愛火。

人氣投票的前6名可以登上西門町大看板，金星的藍弟最終獲得第5名，他說：「我每次為了表演，都為大家帶來很好的舞台。」還自曝每次演出都會墊鞋墊，但不會超過6公分。

呂植宇才華洋溢會創作，深受林佳辰姊姊喜歡，他羞誇林姊姊很棒，透露可以接受大3歲的另外一半，但感覺最重要。此外，《原子少年》官方也宣布將在8月13、14日於台北國際會議中心舉行售票演唱會。