你心目中的寶藏男孩是誰呢？

台灣選秀節目《原子少年》即將在明天（7月17日）迎來正式總決賽，你準備好坐在電視機前為你心目中pick的選手應援了嗎？

《原子少年》由80位參賽選手組成8大行星，藉由5輪公演淘汰賽制，最終選出冠軍、人氣團體，以2組5人男團正式出道，加上陳嘉樺、周湯豪、謝坤達、田一德的黃金評審團，不只觀眾看得目不轉睛，男孩們在舞台上魅力四射的演出更是直接收服大票粉絲的心～

經過緊張刺激的對決，目前剩下地球、金星、水星及天王星共28名參賽者，今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你先睹為快10大人氣《原子少年》進入總決賽的選手，趕快來看看吧！

No.10 黃莑茗

年僅20歲的水星「童顏隊長」黃莑茗，不僅是隊內凝聚向心力的角色，就讀於城市科技大學流行音樂系的他也是實力派唱將，讓製作人于傳勇也形容黃莑茗的美聲「像是看到一個女神、救世主的感覺」。

看起來拘謹的黃莑茗其實私底下也有可愛的一面！有次黃莑茗排練不順利，水星忙內須弘道致電關心，讓黃莑茗忍不住情緒嚎啕大哭，兩人私下的互動也被莑糖們笑稱是「須莑CP」，「莑茗真的越看越喜歡」、「初舞台加分題就覺得莑茗唱歌好好聽」、「莑茗認真的態度真的很圈粉」。

No.9 周子翔

從海王星加入地球的周子翔，在《Bad Bad Love》讓鄰家男孩們散發出男人味，甚至在舞蹈彩排時被老師受封為「性感教科書」，團員傅俊傑也狂讚「因為加了子翔，讓地球的戰力變得更強」。

周子翔在節目中被譽為是「原子發電機」，在網路論壇上也造成廣大討論，「周子翔超寵粉讓人超暈，從台上表現到台下互動CP粉絲互動IG，回應都點好點滿」、「他的舞台魅力真的很強，我真的覺得他是天生就該站在舞台上的人」、「被《一樣的夜空》裡的子翔電到，超帥」。

No.8 巴比（林子佑）

唱作兼具的金星團員巴比雖然年僅18歲，卻因為出色的低沈嗓音與R&B唱腔，讓詹仁雄有意將他打造成「台版火星人布魯諾（Burno Mars）」。巴比自彈自唱《愛很簡單》，不僅贏得陶喆青睞，還被本人親自受邀到錄音室錄製作品。

巴比的創作實力也備受觀眾矚目，「看巴比在自我介紹的影片裡面五分鐘就創作出來一小段的歌真的秒被圈粉」、「巴比真的很可愛又很有才華」、「從金星初舞台最先注意到巴比，後面整個被巴比吸進去，超可愛又很搞笑，而且唱歌真的超讚」。

No.7 吳昱廷

來自天王星的吳昱廷不僅為建中校友，目前就讀台師大英語系的他更是擁有英國皇家鋼琴檢定八級的驚人實力，吳昱廷在首次公演時就和團員們以《King》舞台拿下最高分好成績，周湯豪也給予高度讚賞，唱跳與創作堅強實力更是展現熱愛表演的心。

在第八集節目中吳昱廷面臨公演前臨時換歌的突發狀況，仍完美呈現快嘴饒舌，不只在座評審看到瞠目結舌，網友也肯定吳昱廷才華，「每次看到他的rap詞，我都想說『讀書真的有用』」、「吳昱廷必須出道！我沒有在聽饒舌也不是很懂，但我真的被他秀到一個不要不要」、「昱廷真的是一個大寶藏～每一次的公演都可以逐漸發現他的光芒」。

No.6 蔡承祐

以小賈斯汀為偶像的天王星選手蔡承祐，擁有大男孩陽光般的爽朗笑容，迅速讓大批觀眾深陷於他的魅力之中，小時候熱愛漫畫的他，原本以為會繼承家中廣告事業，沒想到17歲時踏入經紀公司後出現人生重大轉變，投入《原子少年》選秀節目也讓他知名度大增，在IG上迅速累積逾13萬粉絲。

儘管蔡承祐傳出交女友緋聞，舞台上散發魅力仍成為粉絲關注焦點，「最初是因為承祐入坑的，看完初舞台後直接愛上天王星的大家」、「真的好喜歡蔡承祐跟林佳辰這兩大顏值天花板，一個很會饒舌、一個很會創作」、「蔡承祐除了饒舌能力強以外，自彈自唱也完全不是問題」。

No.5 藍弟（藍子桓）

藍弟曾與姊姊藍妹（藍子芸）以「藍氏姐弟」組合勇闖《超級新人王+》節目，兩人不僅是台灣街舞界新生代舞者，藍弟在該節目中也成功奪下總決賽亞軍，在《原子少年》與愛紗肢體接觸更是轟動全場，讓粉絲紛紛稱讚藍弟「又帥又辣永遠都在發光」。

藍弟超強的舞蹈實力在Dcard上引發熱議，「藍弟是金星裡根本不可能被忽視的超強實力舞王！」，在受訪時藍弟曝光學舞以來的心路歷程，更是讓學生出面力挺「藍弟真的很棒！以前去上過他的課，真的是很用心、很細心的老師！」。

No.4 林煥鈞

林煥鈞人氣隨節目日漸高升，雖然因第九集土星遭滅團來到地球，仍不忘傳訊息關心身在不同星球的夥伴，當時救回林煥鈞的鬼鬼就透露「他其實練舞練了十幾年，今天唱歌讓我覺得是加分的，所以我想要把他留下來，讓他繼續發光發熱」。

林煥均在舞台上謙虛的表現也讓網友形容「有煥鈞就推！他真的是寶藏男孩」、「喜歡上煥鈞最主要是因為他的個性實在是太好了～真的很善良又很有義氣！對任何人都是」、「煥鈞真的很棒！土星的大家也都是～真的好喜歡謙虛又有能力的人」。

lNo.3 黃文廷

22歲的黃文廷學習武術長達9年的時間，屢次在武術比賽中奪下冠軍，後來因氣胸開刀無法從事激烈運動，喜歡唱歌與跳舞的他，在2018年璀璨之星拿下花樣少年組冠軍後開啟演藝之路，節目中透過不斷努力練習、審視改進的地方，讓他成功拿到進入總決賽的門票。黃文廷的努力與寵粉舉動也讓粉絲留言「黃文廷是我看過最寵粉的偶像了，重點是每一次的公演都可以看得出他很明顯的進步，也感覺得到他對舞台的認真負責」、「我就是被他第一集的武術表現吸引住，才決定追後續集數的」。

No.2 林佳辰

被譽為「Ending妖精」的林佳辰，有著帥氣的臉龐與神似凍齡男神林志穎的外貌，加上與成員Max、吳昱廷、高有翔、李哲言及呂植宇共組團體「亞特蘭提斯ATLANTIX」，讓身處地球團隊的林佳辰人氣跟著水漲船高。林佳辰不侷限自己的表演風格，讓每次公演釋出時都能引爆網友話題，就連林佳辰姊姊也成為萬人迷，團員們日前還開晚笑輪流打電話表示要追求姊姊，林佳辰直接開啟護姐模式「我只是你們溝通的橋樑」，後來發現被惡整又搞笑回應「我先創一個群組」，讓觀眾笑瘋留言「佳辰好生氣好可愛，保護佳辰姊姊人人有責」、「感覺又被佳辰圈粉了」。

No.1 小孩（何佳華）

在舞台上展現饒舌、舞蹈帥氣面貌，舞台下以可愛的姿態萌翻全場的天王星參賽選手「小孩」，不只陳嘉樺為他冠上「GD接班人」的封號，就連評審王子（邱勝翊）也透露對他特別有印象，「小孩在舞台上表演的魅力非常的棒、很吸引我，他很融入在整個歌曲裡面，我覺得他是非常棒的一位選手」。

小孩在《Damn Dollar》裡大露胸肌的畫面也在網路上瘋傳，粉絲們紛紛肯定小孩的實力，「小孩的外型真的是第一眼無感，但看完他舞台後就越看越喜歡」、「爸媽、妹妹甚至是兩個哥哥都是小孩的粉，只能說小孩的魅力是橫掃各年齡和性別的」、「一開始被小孩的反差萌吸引，後來慢慢關注他，發現他真的超有才華，入坑就出不來了」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年07月13日至2022年07月12日，1年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『原子少年』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。