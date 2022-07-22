一名女大生發現男友追蹤並儲存許多網紅的美照，起初看到覺得擔心害怕，畢竟有這麼多美女的照片，但後來她仔細品味這些照片後，發現這些網紅都有十分充實的生活，而這讓她對生活有了新的體悟，那就是她要好好振作讓自己變得更好。貼文引起網友熱議，不少人讚嘆於原PO的正向思考，根本是天堂女友，但也有人大呼重點錯了，男友儲存的照片只有1個共同點，那就是「奶」。

一名女網友日前在Dcard上發文說，最近發現男友都會儲存很多網紅的照片，幾乎只要滑IG就會儲存，而她看了那麼多照片後，突然開始對生活有新的體悟。

男友狂存辣妹照，女大生超正向思考，網讚翻。（圖／翻攝自Dcard）

女網友表示，最初在男友手機裡面看到這些照片，她其實覺得有點訝異，雖然早知道很多男生會追蹤漂亮妹子，她也覺得想要看誰是男友的自由，但突然多了這麼多女生的照片，其實還是會上她心裡有點怕怕的，所以她決定要試著去了解網紅的生活，因為男友會儲存這些照片肯定是有原因的。

女網友指出，後來她也去追蹤了這些網紅，結果她發現男友儲存的照片中，毎一個網紅的生活看起來都很充實，有出外旅遊踏青、嚐鮮美食、運動健身等。因此她覺得自己應該要振作起來，讓自己變得更好，這樣的她才更值得被愛。

原PO的正向思考引起網友討論，「好羨慕喔，這是甚麼天堂女友」、「心態好強壯！佩服」、「會去反思自己的問題並做出改進這點，你已經很棒了」、「推好正向的心態」、「努力讓自己變得更好是一件好事，不過希望你記得你的存在本身就是美好的，也都值得被愛」、「好羨慕，有的女生可能看到就會生氣」。

不過，也有網友看完直呼，原PO是不是搞錯重點了，男友儲存的照片看起來都有個共同點，那就是「有奶」。男生怎麼可能因為網紅生活過得充實就把照片存起來，而且若是這樣的話，應該不限女網紅吧？「 你男友存這些照片是不是都是因為奶啊！或許跟人沒有關係」、「男友純粹愛奶而已，跟體驗生活無關」。