韋禮安親切替粉絲簽名。（中視提供）

婁峻碩與吳卓源合唱。（中視提供）

許富凱歌聲讓民眾聽到入迷。（中視提供）

「竹北新月沙灘海洋音樂嘉年華」 昨(7／16)登場，吸引數萬人潮湧入，因為演唱卡司陣容太堅強，有不少粉絲也都特地前來追星。

晚會一開場由歌手康康打頭陣揭開序幕，而台語金曲歌王許富凱已不只一次受邀到新月沙灘開唱，今年他一連演唱〈鴨霸情歌〉、〈祝福〉、〈棉照被〉、〈放風吹〉等4首曲目，台下民眾聽得如癡如醉。網封「鄉民老婆」的女歌手吳卓源，來到沙灘，以一身削肩短裙性感登場，她還與歌手婁峻碩合唱，現場尖叫聲不斷，氣氛嗨到爆。

壓軸演唱韋禮安，第一首歌就是唱電影《月老》主題曲〈如果可以〉，深情嗓音讓人為之入迷，他的演唱歌單還有偶像劇《我可能不會愛你》片頭曲〈還是會〉，熟悉的旋律一出大家都跟著唱，看到台下熱情的民眾，韋禮安也走下舞台，還幫歌迷簽名，讓大家在新月沙灘渡過一個非常難忘的夏夜時光。

一連兩天的「竹北新月沙灘海洋音樂嘉年華」，今(7／17)下午4點半還有一場「夏日音樂派對-Shiny新月Hot派對」，由亞洲電台阿露熱力主持，演唱陣容則有爵士樂團-MVP迷霧森林、創作樂團-Xunday、嘻哈樂團-丘與樂以及電子樂團-原子邦妮等四組樂團，輪番熱力嗨爆，這也是今年新月沙灘最嗨的一場夏日音樂派對。竹北市長何淦銘表示，歡迎民眾相揪於竹北，放鬆動起來、玩起來，一同體驗專屬竹北獨有的在地迷人景色，嗨Fun今年的夏天。