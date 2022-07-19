韋禮安深受廠商青睞，最近接了不少代言。（蔡司台灣提供）

韋禮安深受廠商青睞，最近接了不少代言。（蔡司台灣提供）

韋禮安今（19日）和奧運拳擊銅牌黃筱雯一起出席「蔡司清鋭MAX鏡片」代言記者會。韋禮安大學時期眼角膜有受過傷，當時他打籃球戴著眼鏡，被球砸到正臉，眼鏡鼻墊刮到角膜，眼睛受傷好幾個月，不管多近看都是糊的，「那時滿沮喪的，很擔心以後視力受影響，3-6個月才康復。」

他也曾因為視力不佳，誤把洗面乳當成牙膏，刷的時候才發現味道不一樣，也不止一次曾喝錯別人的水，他也提到曾損壞一把價值6萬元的吉他，拿去修花了1萬多塊，讓他很心痛，覺得視力真的很重要。不過被問會想嘗試雷射手術嗎？他表示，「有點猶豫，因為眼睛比較乾，眼科醫師不太建議。」

韋禮安小學一、二年級就有了近視，平常一定要戴眼鏡，因為近視度數滿深，約8-900度，且雙眼視差超過300度，他上台演出都會先把歌詞背熟，深怕提詞機或視力出狀況。

韋禮安最近除了緊鑼密鼓籌備演唱會，他也深受廠商青睞，接了不少代言，他笑說「永遠都不夠多」，他即將啟程赴星馬演出，9月10、11日在台北小巨蛋辦「如果可以，我想和你明天再見」演唱會。他代言的廠商宣布即日起至8／27只要至蔡司全台授權經銷商選配「蔡司清鋭MAX全系列」就能擁有韋禮安限量保證卡，可抽韋禮安9月小巨蛋演唱會門票。