由艾玩天地所代理的金庸首款空戰武俠MMO大作《天龍八部2》手遊本日重磅宣佈由今年出道滿三十年，影、視、歌三棲全方位發展，並被粉絲暱稱為「小炫風」的著名藝人：林志穎為首位《天龍八部2》手遊代言人！同步展開雙平台預註冊，完成預註冊就能獲得《天龍八部2》手遊與人氣貼圖「胖虎」的聯名坐騎！本日也首度釋出遊戲CG影片，帶領玩家一同欣賞《天龍八部2》手遊三位經典角色的帥氣英姿。此外，官方也宣佈《天龍八部2》手遊港澳版本將使用全粵語配音，以帶給港澳地區玩家更接地氣的遊戲體驗。

《天龍八部2》手遊首位重量級代言人-林志穎！再度還原金庸筆下經典角色段譽

林志穎時隔20年再度還原金庸筆下經典武俠角色段譽，透露自己真的很喜歡金庸老師的作品，尤其是《天龍八部》，他笑稱此次代言是出道30周年最好的禮物。林志穎自17歲出道至今，不管是演藝事業、賽車領域或近年發展的副業等表現都非常亮眼，更擁有凍齡外表，導致外界常以人生勝利組形容他。林志穎笑說其實自己完全不是人生勝利組，一路以來他默默付出了非常多的努力，他總想著：「不贏過別人，只超越自己 」，不被外在的定義束縛，打破別人的刻板印象，不斷突破自我才能再創顛峰，跟《天龍八部2》所傳達「我命由我，不由天」的逆風精神不謀而合，不論在工作上或是其他領域，他總是不斷的告訴自己永遠要努力超越自己！

林志穎代言《天龍八部2》手遊 傳達「我命由我，不由天」的逆風精神

本日首度釋出《天龍八部2》手遊廣告宣傳影片拍攝花絮照，讓玩家搶先欣賞林志穎的凍齡帥氣英姿！林志穎也偷偷透露，《天龍八部2》手遊還有另外兩位代言人也是重量級選角，神還原金庸筆下的虛竹和喬峰，絕對會讓大家眼睛一亮！後續將公布飾演虛竹的第二位代言人，這也是林志穎跟「他」的首次合作，興奮地要玩家們敬請期待！

《天龍八部2》手遊經典還原金庸原著 林志穎邀大家一起逆風而戰！

超豪華港澳配音陣容 — 只有經典 才能超越經典

《天龍八部2》手遊港澳版本，特意邀請曾擔綱演出在1997年由香港電視廣播有限公司拍攝，被譽為《天龍八部》最經典的電視劇版本的強大演員陣容為遊戲獻聲，以不凡的戲劇張力，帶領港澳地區玩家重拾當初的美好經典。本次的華麗配音陣容包含張國強（劇中飾演慕容復）、艾威（劇中飾演薛神醫）及李成昌（劇中飾演無涯子）。不僅如此，官方也透露後續將釋出更多的強大配音陣容，請玩家們密切留意《天龍八部2》手遊最新資訊。

《天龍八部2》手遊港澳版本 搶先曝光超豪華配音陣容

雙平台預註冊熱血進行中，送你超萌「胖虎」聯名坐騎！

《天龍八部2》手遊雙平台預註冊火熱進行中，即日起，玩家可在App Store及Google Play商店搶先註冊《天龍八部2》手遊。完成預註冊的玩家可在遊戲上市時獲得「胖虎」聯名坐騎，開服就讓超萌的胖虎聯名坐騎伴你闖蕩江湖。