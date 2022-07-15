宏達電自有內容平台VIVE ORIGINALS將在自有音樂元宇宙BEATDAY邀請歌手孫盛希推出售票演唱會，演唱會以容積攝影方式預錄、長度約為30分鐘， 觀眾能360度自由選擇觀看視角，將在8月3、4、5日每天兩個場次播出，宏達電也會在演唱會中新增交友配對、開放品牌商進駐平台大廳開設虛擬店面，增加新的服務與廣告商業模式。

宏達電VIVE ORIGINALS總經理劉思銘表示，BEATDAY為結合虛擬全息、多元設備、社群服務的全息娛樂元宇宙平台，這次正式推出售票演唱會，推出Mac版及Windows版雙版本，降低元宇宙登入門檻，BEATDAY也結合七夕主題，在孫盛希演唱會中新增交友配對玩法，首創在元宇宙中結合娛樂與自由社交功能，建立元宇宙社群娛樂新生態，演唱會也設計戀愛塔羅互動體驗，觀眾在BEATDAY獨家場景中找到專屬戀愛占卜盒，便能獲得來自孫盛希的七夕祝福，BEATDAY平台也首度開放品牌商進駐平台大廳打造虛擬店面，創造更多元的應用服務和廣告商機。

孫盛希甫推出單曲《jagi》，首次嘗試唱跳動感曲風，並在MV中與音樂人KIRE熱舞，這次孫盛希也邀請KIRE擔任首場元宇宙演唱會的嘉賓，在BEATDAY中合演新單曲《jagi》。宏達電表示，演唱會門票即日起已經透過KKTIX開賣。