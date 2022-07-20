東港大鵬灣國際休閒特區以「水上嘉年華」方式強勢回歸，當中限定元宇宙版「VR體感獨木舟」掀起熱議，鵬管處提醒僅剩23、24日可免費玩。（謝佳潾攝）

東港大鵬灣國際休閒特區經3年荒蕪後，今年暑假以「水上嘉年華」方式強勢回歸，遊客不僅瘋搶水上鋼鐵人、風翼板等10項免費體驗的水上活動，限定元宇宙版「VR體感獨木舟」也掀起熱議，鵬管處提醒僅剩23、24日可免費玩。

鵬管處指出，「VR體感獨木舟」是管處攜手資策會一同推出，該項科技新體驗是由資策會所開發，結合VR體感科技及IoT物聯網技術，可串聯接收各種不同運動器材設備，並以360環景沉浸式體驗，讓遊客划獨木舟時能感受到如科幻般的大鵬灣風景。

鵬管處表示，遊戲內容收錄大鵬灣重要觀光景點，連每周六、日及國定假日下午5時的跨海大橋開橋秀都有，換言之，「VR體感獨木舟」讓大鵬灣的水上嘉年華也邁入元宇宙，不僅與時俱進也滿足不同遊客族群的想像與需求。

「這是夢幻版的大鵬灣！」不少遊客體驗完後，無不驚豔，直指遊戲裡面還有彩蛋飛行樹，與實體划獨木舟的感覺很不一樣，各有各的有趣，而VR版的多了種新鮮感，炎炎夏日可以在室內划獨木舟，實在太幸福。

對於「VR體感獨木舟」在遊客間掀起熱議，鵬管處說，該VR體驗僅在水上嘉年華活動期間推出，也就是僅剩23、24日可以免費體驗，此外，立式划槳、香蕉船、水上瑜珈、風翼板、帆船及風浪板等10項免費體驗活動，雖已線上報名額滿，但還有現場排隊名額，提醒遊客要玩要快。

鵬管處也強調，重新開放的大鵬灣國際休閒特區，很適合騎單車賞遊2019台灣燈會保留下來的藝術創作，如「海之女神」、「巨鮪來富」、「珊瑚之心」及西班牙式建築「海上教堂」與歷史建築「西塔台」，大家隨時都能來走走。