睽違3年、大鵬灣國際休閒特區重新開放，民眾在台灣燈會主燈前暢玩水上活動。（林和生攝）

天空厚重雲層，加上在沁涼海水圍繞下，更顯得全身透心涼；東港大鵬灣國家風景區與BOT業者分手後，國際休閒特區睽違3年，再度籌畫「水上嘉年華」活動，讓曾經的海上珍珠湧現難得人潮，地方人士則滿心期待，眼前不是曇花一現，能盡速帶來疫後觀光旅遊商機。

2019年台灣燈會在東港大鵬灣舉辦，短短13天吸引超過1339萬人次參與，當地無不期待這顆南方明珠被看見同時，大鵬灣BOT廠商突然以不堪虧損等理由與鵬管處解約，使得國際休閒特區因仲裁案停擺，整整荒廢3年之久。

鵬管處長許主龍直言，在BOT退場後，近期管理處重新盤點場區硬體，經重新修繕，第一階段率先開放岸邊水域，透過水上嘉年華正式對外宣傳，更透露，包括單車站、水上教堂及西塔台，都已委託經營。

大鵬灣國際休閒特區開園首日，包括獨木舟、立式划槳、香蕉船、水上瑜珈、風翼板、帆船及風浪板等水上遊憩，都擠滿體驗遊客，眼前榮景讓地方人士五味雜陳。

東港觀光業者指出，大鵬灣擁有特殊潟湖環境，四季不受東北季風影響，長期就是南部發展遊艇及水上遊憩首選場域之一，但近年來卻始終閒置荒蕪，觀光幾乎停擺，真的很可惜。東港鎮長徐志雄則期待，透過水上嘉年華盼能帶起大鵬灣及東港觀光產業蓬勃發展。

許主龍說，連續2周的水上活動後宣告國際休閒特區正式對外開放，包括燈會人氣景點海之女神、海上教堂及巨鮪來富，都能就近觀賞、拍照，另外也可租借電輔車，延伸暢遊整個大鵬灣，觀賞溼地生態及濱海風景；第二階段則朝向全區招商，若順利將有助活絡地方觀光。