桃園國際機場第3航廈主體工程去年全面啟動，專案引進泰國、越南籍移工，為突破傳統語言教學隔閡，強化工安意識與臨場反應，營造團隊於宿舍生活園區打造「職安體驗館」，導入VR虛擬實境技術與工地各式模擬場景，身歷其境進行訓練，許多移工是首次體驗VR設備，除感到新奇，擬真的場景也讓人心跳加速，直呼「Amazing」。

桃機第3航廈工程為10大建設之後，國內最大單一量體公共工程，建築最高設計挑高超過20公尺，較一般建築為高，也增加施工風險性。

工程團隊為讓施工人員熟悉現場作業環境，耗資千萬從韓國引進數位科技逼真的作業環境，在宿舍生活園區搭建各式模擬場景等方式進行工安教育訓練，讓新進移工在進場前，體認施工風險與安全設計。

第3航廈「職安體驗館」包括VR虛擬實境、安全帶下墜、電氣安全、開口墜落、裝備作業、梯子翻覆、高空鷹架、安全通道、安全帽／鞋撞擊、火災預防等10項體驗。

以安全帽／鞋撞擊體驗為例，係利用機構裝置將使重物掉落，撞擊所裝備之安全帽／鞋，讓學員切身感受穿戴安全帽／鞋的重要性；安全帶下墜體驗，可讓學員瞭解高空作業不慎墜落時的反應；VR虛擬實境則讓學員穿戴頭戴式眼罩，藉由真實感十足的VR內容，以沉浸式體驗，讓學員彷彿正置身於高空鋼構施工場所，得以感受潛在危險，進而產生警惕作用。

體驗過的移工們表示，透過使用VR虛擬實境技術與模擬器材，猶如置身現實場域，學習助益大。部分學員為第一次體驗VR設備，感到十分新奇，過程中擬真的場景甚至讓他們心跳加速，直呼「Amazing」，表示未來會落實各項規定，以保障自身與同仁健康與安全。