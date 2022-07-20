JENN LEE 22FW LOVE BUTTON HUNTER VR GAME EXHIBITION，7月21(四)-24(日)於華山 1914文化創意產業園區登場，可免費入場參觀。（JENN LEE提供）

台灣設計師品牌JENN LEE將2022秋冬系列服裝，化作虛擬影像並攜手金馬影像得主「再現影像」團隊打造VR遊戲登上倫敦時裝周的舞台，近期則把舞台設置在華山文創園區，舉辦「LOVE BUTTON HUNTER VR GAME EXHIBITION」現場除展示本季服裝之餘，也與電競領導品牌 ASUS ROG合作，將電競筆電、桌機、螢幕與 ROG Slash配件等全方位電競系統搬入展間，讓觀展者可親身進入由JENN LEE打造的迷幻世界。

謝欣穎演繹JENN LEE秋冬系列服裝，本季以「流動」為主軸，在服裝上運用拉鍊、彈性運動面料等，塑造獨特的線條。（JENN LEE提供）

JENN LEE 「LOVE BUTTON HUNTER VR GAME EXHIBITION」現場設有VR遊戲區。（JENN LEE提供）

本季品牌請到如謝欣穎、李函、吳宜樺等人，穿上本季新裝化身尋寶遊戲關主，帶領民眾闖關，此次展覽將於即日起至24日於華山文創園區舉行，民眾除可免費入場參觀之外，週五當日還舉行VR尋寶遊戲挑戰賽，邀請玩家解鎖隱藏已久的設計款式，最快搜集到流動愛心鈕扣寶藏的挑戰者，可獲得JENN LEE商品正貨乙件，而在週末兩日則各有一場設計師Jenn導覽時段。