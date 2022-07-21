中國音數協遊戲工委（GPC）與中國遊戲產業研究院21日發布「2022年1-6月中國遊戲產業報告」指出，2022年上半年中國遊戲市場實際銷售收入為人民幣（下同）1,477.89億元，年減1.8％；而中國遊戲用戶約6.66億人，年減0.13％。

香港經濟日報報導，該報告指出，上半年在疫情帶來的重重阻礙下，中國遊戲市場實際銷售收入有所下降，用戶規模也略有縮小。為應對此局面，遊戲產業正努力向精品化、多元化方向發展，繼續提升研發、營運能力，以促進資訊消費升級、推動消費持續恢復。

值得注意的是，中國上半年手遊收入同步下降，期間銷售收入1,104.75億元，年減3.74％。報告稱，中國遊戲用戶規模穩中略降，行業用戶增長紅利近乎消退，已經進入存量競爭時代。上半年中國電子競技遊戲市場實際銷售收入為637.12億元，年減11.59％。

海外市場方面，中國自主研發遊戲在海外的實際銷售收入達89.89億美元，年增6.16％，但增長率有所下降。海外收入貢獻方面，美國市場占31.72％，日本市場占17.52％，韓國市場占6.29％，這三個國家依然是中國遊戲企業出海的主要目標市場，合計占比達55.53％。

報告並提到，上半年中國遊戲產業未成年人保護工作成效突顯，國內游戲市場收入下降，生產、消費與投融資均受到疫情影響，以及海外市場競爭逐漸加劇等。