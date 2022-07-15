一年一度「竹北新月沙灘海洋音樂嘉年華」明日(7／16)熱力登場，一連兩天活動，嗨翻夏日海灘。星光閃閃的「音樂晚會-Fun浪新月Song一夏」於晚間6點半開場，活動由新世代藝人梅東生搭配Mina.S佘宜珊共同主持，演唱卡司則有綜藝歌王康康、台語金曲歌王許富凱、饒舌男神婁峻碩、搖滾樂團麋先生、Chill女王 Julia吳卓源、冷豔歌姬米利亞，壓軸表演則是創作才子韋禮安，眾星雲集的演唱晚會全程在「藝遊竹北」活動官網及中視菁采台直播。

台語金曲歌王許富凱展現誠意，在主辦單位盛情邀約下，他再度來到新月沙灘，一連準備四首曲目，陪大家度過歡樂夏夜，「相信現場會有很多情侶或是一家人一起來，特別安排溫暖輕快的曲目，加上七夕也要來臨，讓大家聽好歌享受海風，有個浪漫的假期夜晚。」許富凱一直很喜歡在海邊唱歌，感覺放鬆又很療癒，「很想在海邊開場戶外演唱會，覺得很酷，而且音樂就是讓人放鬆，節目時間好像也可以拉長，符合我這種愛唱到不行的性格。」當得知演唱名單也有前輩康康，許富凱很期待：「康哥之前在pub演唱，我也曾是台下的觀眾，喜歡康哥說話的幽默，正經唱歌的深情。」下半年許富凱忙著籌備新的音樂作品，還會參與戲劇演出，工作滿檔。

今年在金曲獎一連飆唱6首入圍最佳華語男歌手曲目的韋禮安，完美演唱受到網友一片讚聲，這次他受邀擔任晚會壓軸演唱，預計會唱四首大家都耳熟能詳的好歌，其中神曲《如果可以》也一定會唱，「會讓大家度過一個美好的夜晚」，這次到新月沙灘，他透露自己私下就很喜歡看海，以前還會到海邊衝浪，讓身心有一種平靜的感覺。

對於新竹，他個人也非常喜歡，尤其對招牌鴨香飯更是念念不忘，「有鴨肉、鴨油加在飯裡面，再加一顆煎蛋，超好吃。」分享時他還忍不住發出讚嘆聲，相當可愛。緊接著9月將開個人演唱會及推出專輯，韋禮安透露興奮感大於壓力，「下半年工作一件一件來，畢竟疫情期間，能有工作真的要心存感激。」

「竹北新月沙灘海洋音樂嘉年華」周日（17日)還有一場「夏日音樂派對-Shiny新月Hot派對」，從下午4點半開始，今年邀請到亞洲電台阿露熱力主持，並邀爵士樂團-MVP迷霧森林、創作樂團-Xunday、嘻哈樂團-丘與樂以及電子樂團-原子邦妮等4組樂團輪番演出，這也將是今年新月沙灘最嗨的一場夏日音樂派對。

活動細節可查詢「2022竹北新月沙灘海洋音樂嘉年華」網站(網址：https://www.nmmf.989.com.tw/index.html)或搜尋臉書「藝遊竹北」臉書粉絲團。