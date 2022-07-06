隨著疫情漸漸趨緩，與病毒共存的觀念也深入民間，民眾作息也逐漸步入常軌，而身處防疫第一線的員警也開始感受到治安、交通與為民服務工作的加重。回顧這二年，身處防疫第一線的員警從疫情的高峰期間，主動參與疫調、勸導、取締等防疫勤務，無役不與，總是站在第一線為民眾無私奉獻。

由證嚴上人所創辦的「財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會」，無論海內外，在「慈善」、「醫療」、「教育」、「人文」、「國際賑災」、「骨髓捐贈」、「環保」、「社區志工」等相關議題上隨處可見「慈濟」身影，為此，本於「慈悲為懷、濟世救人」的精神，「慈濟」特地於昨（5）日起，提供日式風味的精緻素餐給林口警分局所屬員警，透過美味佳餚向辛苦的員警致上最誠摯的敬意，今（6）日中午特別由副分局長賴祐誠接待慈濟的師兄、師姐，並代表分局表示感謝之意。

感念波麗士警政工作無私奉獻 ，慈濟提供日式精緻素餐慰勞。(戴志揚翻攝)

分局長陳忠龍也特別感謝在疫情期間，很多的地方公益團體，透過不同方式，致贈相關防疫物資，讓員警在執勤上有更好的防護裝備，而從昨（5）日起，「慈濟」提供精緻美味的素餐，相信員警享用時定能感受到大愛的精神，並透過各項勤務的執行，將大愛奉獻在守護轄區的防疫、治安、交通與為民服務的工作上。