民進黨選舉對策委員會10日決議，徵召衛福部部長陳時中為台北市長候選人，引發熱議。國民黨則列出陳「8大罪狀」，包括防疫韌性排名全球倒數第二、沒做好配套措施就決定與病毒共存害死7000多人、醫療量能不足累垮醫護、「3+11」竟拿不出相關會議紀錄等，痛批陳「終於卸下假面具」。此說法引熱議，有人更痛批陳的言行「老天有眼，人在做天在看」。

國民黨昨日（11）在臉書發文質疑，陳時中終於卸下假面具，宣布參選台北市長，嘴巴說著「責任來，我就扛」、「防疫是這樣，選舉也是這樣」，但陳究竟扛了什麼？真的有對人民負責嗎？還是你只是要對自己所屬政黨負責，變身防疫「落跑官」？

國民黨更列出陳時中的「罪狀」，包括：

1、 防疫韌性排名全球倒數第二。

2、沒做好配套措施就決定與病毒共存，確診死亡數達7千多人。

3、醫療量能不足，醫護人員早已累垮。

4、機組檢疫放寬「3+11」，竟拿不出相關會議紀錄。

5、各種防疫物資準備不足，爆出口罩、疫苗、快篩之亂。

6、小吃店、墨水匣公司、遊戲公司標上億元快篩案，還讓黑心快篩流入市面。

7、無明確指示，火化政策變變變。

8、愛說風涼話：要怪就怪病毒、自主應變、世界怎麼跟得上台灣。

國民黨痛批，自疫情爆發以來將近兩年，民眾吃了不少苦頭，不僅要面臨確診、親人驟逝、經濟因而受到波及之外，還要面對數不清的滾動式且混亂的防疫政策。這種時候，身為部長的陳時中在哪裡？一句道歉也沒有，現在就想落跑去選舉，還敢談「責任」二字，聽來實在太諷刺了

此文吸引近400則留言，討論熱烈。網友表示：「老天有眼，人在做天在看」、「舉頭三尺有神明」、「希望他對得起自己的良心」、「市長加指揮官都落跑，棄百姓於不顧，這就是民進黨」、「別人孩子死不完，繼續挺這種人當市長注定衰一輩子」、「演久了也會演累的啦！如果台北市民接受這種態度的市長，那也只能個人造業個人擔」、「這個人一看就是功利主義的人，他若是當選，是侮辱了首都的百姓」。