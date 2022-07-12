網友留言。（圖／翻攝自網路）

糗爆！陳時中悼念安倍晉三 竟一時忘記「這個字」怎麼寫

日本前首相安倍晉三遇刺身亡，衛福部部長、民進黨台北市長參選人陳時中昨日（11）赴日本台灣交流協會弔唁，卻在寫留言時把「心存感激」的「存」字寫錯，還不斷詢問在旁人員「『存』字怎麼寫？」在工作人員又遞上空白留言板讓他重寫，才解決窘境。此消息引熱議，不少網友質疑陳的中文程度，更有人酸爆：「『跑』字一定會寫。」

《中國時報》今日報導指出，陳時中昨日陪同總統蔡英文、行政院院長蘇貞昌、立法院院長游錫堃，前往日本台灣交流協會弔唁安倍晉三。蔡英文在追思留言板寫下：「台灣永遠的好朋友，感謝您對台日友誼及世界民主、自由、人權、和平的貢獻。」蘇貞昌在追思留言板寫下：「敬弔安倍前首相，感念力挺台灣，促進台日友好，台灣人的好朋友！」

但輪到陳時中書寫留言時，在他準備寫下「珍貴且敬佩的朋友，我們永遠心存感謝」之際，卻把「存」字寫錯，還不斷詢問在旁人員「『存』字怎麼寫？」後來工作人員又遞上空白留言板讓他重寫，才解決困境。

糗大！陳時中悼安倍竟不會寫「這個字」 網一句話酸爆

陳時中不會寫「心存感激」的「存」字，引發熱議。網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》、PTT論壇和臉書相關連結留言：「『跑』字一定會寫」、「共存的存就會寫了」、「連存都不會寫」、「簡單的六劃的字也能寫錯，就是知道無心」、「很符合人設」、「什麼水準」、「不意外」、「選戰還幾個月，大家慢慢看」。