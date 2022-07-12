嘉義縣民雄分局北斗派出所員警重回現場，驚見女子躺在溪床碎石上載浮載沉，馬上通報消防隊前來救援。（民雄分局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

經救護人員出動吊掛設備，才將女子從9米高的溪床救起，經實施CPR搶救，女子逐漸恢復意識。（民雄分局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣民雄分局北斗派出所員警重回現場，驚見女子躺在溪床碎石上載浮載沉，馬上通報消防隊前來救援。（民雄分局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣民雄分局北斗派出所日前獲報1輛機車停在民雄鄉仁弘橋上，鑰匙沒拔，但騎士卻不見蹤影，員警林家豪、林楷淵到場找了大半天，也找不到鄒姓女車主，經過一番擴大搜索未果，2人決定重回現場，往橋下看竟驚見1名女子在溪床碎石上載浮載沉，緊急通報救護人員到場，成功搶回鄒女性命。

警員林家豪指出，7月9日上午11點因民眾通報機車停在仁弘橋上，前往查看時並未發現任何人影，橋底下也沒看到人，經聯繫到家屬，家屬指稱鄒女有時會外出一陣子，沒多久就會回家，但當天並不清楚鄒女動向，也不清楚為何機車會停放在該處，隨後就把機車領回家。

林家豪、林楷淵2人又在附近找了1個多小時，為確保民眾安全再次前往仁弘橋巡視，到場往橋下一探，就看到1名年約30歲女子躺在溪床碎石上載浮載沉，2人對著女子大喊都無反應，火速通報119消防隊前來搶救，經救護人員出動吊掛設備，才將女子從9米高的溪床救起，經實施CPR搶救，女子逐漸恢復意識，經送往嘉義基督醫院救治後已無大礙。

警方事後調查，落水女子就是機車騎士鄒女，研判員警第一次到場時，女子應尚未落水，幸好2名員警不放心重回現場，即時發現鄒女狀況，救回一命。