高雄左營區昨天有廟方舉辦文衡聖帝遶境活動，因在學校附近放鞭炮污染空氣、燻黑馬路，遭高市環保局開罰，且因結束時間超過路權申請，再吃3張罰單，總開罰金額近新台幣1萬5千元。

高雄市左營區昨天有廟方舉辦文衡聖帝遶境活動，沿途燃放超長鞭炮，但鞭炮燻黑道路、造成路面污染後未妥善處理，遭高雄市政府環保局依廢棄物清理法裁處新台幣4800元。

高雄市政府環保局稽查科長吳柏勳今天接受媒體聯訪表示，因燃放炮竹煙火產生粒狀污染物，違反空氣污染防制法，另罰2160元；且因燃放炮竹煙火處在左營國中周圍50公尺內，依噪音管制法再罰3000元，案件共裁處9960元。

當天廟會活動申請路權到晚間10時，但結束時已超過時間，警方現場依道路交通管理處罰條例「在道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物」、「利用道路為工作場所」、「未經許可在道路舉行賽會或擺設筵席、演戲、拍攝電影或其他類似行為」等規定，再開出3張罰單，共罰4200元。

此外，晚間10時多廟會即將結束時，海平路現場有2名相識民眾起口角互相推擠，一旁員警見狀立即上前拉開並阻隔雙方、結束衝突，後帶回推擠4人返派出所了解原因、陸續通知其他人員到案說明，全案依社會秩序維護法裁處。（編輯：卞金峰）1110718