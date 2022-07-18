台化彰化廠以汽電共生鍋爐操作許可證未通過，造成台化鉅額損失向彰化縣政府請求高達11.4億天價國賠但遭駁回，後來改尋司法途徑，向法院提起損害賠償訴訟，近日判決出爐，彰化地院認彰化縣政府有違法之行政處分，致原告被迫停產無法營運而受有損害，須賠償台化4億7704萬6416元。

判決書指出，彰化縣政府2011年核發台化公司所屬彰化廠汽電共生設備M16、M17及M22之固定污染源操作許可證與生煤、石油焦或其他易致空氣污染之物質使用許可證，其期限至2016年9月28日，但當時台化在期限內申請展延，但當時遭縣府駁回。

當年環保局到台化彰化廠抽檢汽電共生機組生媒，檢測結果生煤樣品不符合環評書件所載生媒成分，依《環境影響評估法》裁處30萬元，後續台化提訴願，環保署訴願委員會審議以M22汽電共生程序所使用生煤成分不符，縣府處分並無不當，駁回台化訴願，縣府已再開罰。

不過事後台化仍以彰化縣政府違法行政處分，使機具停機、被迫停工無法營運生產等，向彰化縣政府申請損害賠償，近日判決出爐，彰化地院依國家賠償法，盼縣府應賠藏營業利潤損失5522萬141元、被迫停工所生違約賠償及資產減損之損害4億2182萬6275元，共計4億7704萬6416萬元。

對此彰化縣政府環保局表示，有關台化公司國賠案，目前尚未收到判決，將在接到判決書後，依判決理由研提上訴；至於該案發生時任縣長魏明谷則表示，當初彰化縣環保局，是依法行政，因為設施就沒有依規定，依權責沒有核發使用許可，一切依法行政，呼籲縣府能夠持續上訴，來捍衛縣府權益，以及彰化縣民的健康。