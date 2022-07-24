彰化一名已婚的女護理師發生婚外情，小夜班下班後都會與小王聊天3小時才就寢，還向女性友人表示自己出軌、有交往的對象，其丈夫知情後，憤而將妻子與小王告上法院求償。案經上訴，台中高分院撤銷原判決，改判2人要連帶賠償10萬元。可上訴。

判決書指出，男子主張與洪姓女護理師2015年登記結婚，育有2名未成年子女，現已調解離婚；他婚後將所有薪水拿來養家，但洪女瞞著他與張姓男子出遊，讓他感到相當不舒服，洪女僅表示不會再與張男聯絡，卻不願意刪除聯絡方式。

男子控訴，洪女去年6月間都輪值小夜班，每天凌晨1點多下班，都傳訊息到凌晨3至4時才睡覺，去年8月間洪女才坦承正在與張男交往，不想中斷關係，還搬離兩人住處，更先後向好友坦承自己出軌，傳送「對我愛上別人了」、「我認識的那個人其實跟我很合」等語，均嚴重侵害他的配偶權，他才憤而向2人提告求償100萬元。

對此，洪女辯稱，婚後接續產下2子，但婆家與她的教育觀念不合，還禁止她與小孩接觸，丈夫始終拒絕溝通，才導致她與丈夫及婆家逐漸失和，而兩人婚姻不順遂與張男無關，她更沒有與張男不當交往。

彰化地院一審判洪女與張男須賠償50萬元，案經上訴，台中高分院重新勘驗證據，並審酌雙方社經地位等一切情狀，撤銷一審判決，認為判賠10萬元較適當。可上訴。