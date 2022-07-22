18歲男子黃立翔2020年間謊稱自己曾擔任屏東醫院婦產科主任，並偽造中央研究院青山分院在職證明書、綜合所得稅計算表等單據，取得護理師小慈（化名）信任，並與對方交往，未料黃男事後卻以沒帶健保卡看病、阿嬤半夜掛急診等理由，短短2個月內騙走小慈148萬餘元。新北地院近期依偽造文書罪判處黃男8月徒刑，全案可上訴。

判決書指，黃立翔2020年10月受林姓男子（另行偵辦中）指示，透過交友軟體「Cheers」與小慈聊天，黃男謊稱他畢業於加拿大醫學院，曾在屏東醫院擔任婦產科主任，目前在中央研究院青山分院工作，還偽造中研院青山分院的在職證明書、2019年綜合所得稅電子結算申報檢核用計算表、健康檢查證明，營造他職業良好、收入高的假象，與小慈交往。

未料，2人交往後，黃男常以加油沒錢、阿嬤半夜掛急診身無分文、反職業法規定需繳納罰款等理由，向小慈討要錢財，黃男甚至辯稱他曾向任職單位墊繳公職保險費用，慫恿小慈信貸108萬元，並且多次未經小慈同意，利用她的信用卡、以及她名下的行動電話綁定行動支付消費。

小慈事後驚覺受騙提告，發現中研院根本沒有青山分院， 黃男出示的文件是偽造的。

法官認為，黃男正值青年，不思循正當途徑獲取所需，貪圖他人錢財，與林男共同犯案，但考量他犯後坦承犯行，態度尚可，只是未能與被害人達成和解或賠償損害，採從一重偽造文書罪量刑，判處8月徒刑，得易科罰金，全案可上訴。