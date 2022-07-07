一名陳姓男子行經小港區二苓路與大業北路口時，因騎車搖搖晃晃被員警盯上攔下，雖酒測值雖未達0.25 mg／l以上，但仍違反交通法規。他自稱是凌晨在小琉球喝3瓶啤酒，有休息和喝水，除需先面臨扣車，還需等繳納酒駕違規罰單後才能把機車領回，讓他當場一度求情希望能重測。

小港分局交通分隊警員3日12時53分許，行經小港區二苓路與大業北路口，見一46歲的陳姓男子騎乘機車搖搖晃晃，立刻將人攔下進行酒測，酒測值為0.24mg／l，雖沒超標，仍違反道路交通管理處罰條例，除了車輛當場移置保管、駕照吊扣或吊銷、還要參加道路交通安全講習外，也得面對1萬5000元以上9萬元以下罰鍰。

經警方了解，陳男自稱於凌晨4點在小琉球喝了3罐啤酒，之後也有休息並大量喝水及飲料，想不到現在出門竟酒測值竟還超標，陳男一聽到施測結果，一臉驚訝不可置信，還一度希望能重測，最後當然是被拒絕。

★中時新聞網關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時新聞網關心您：開車不喝酒、喝酒不開車！