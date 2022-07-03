屏東警方3日清晨4時許接獲民眾報案指出，於獅子鄉台9線北上438.2k公里處有交通事故發生，1輛由25歲陳姓男子駕駛的拖吊車疑因天雨路滑，不慎撞擊路邊護欄後，車輛翻覆掉落10公尺深的草埔橋下，警消協助將駕駛與乘客2人脫困後送醫，所幸皆無生命危險，正釐清事故原因。
現場人員表示，由於拖吊車後方正拖吊一輛故障大貨車，行至肇事地點時，疑似因天雨路滑不慎撞擊路邊護欄後，車輛翻覆掉落草埔橋下。
當時坐在拖吊車副駕駛座的28歲侯姓乘客於4時40分先行脫困，僅頭部撕裂傷及四肢擦傷，意識清楚，由救護車送往枋寮醫院救治。
由於車輛墜落橋下變形嚴重，消防隊必須出動破壞剪，花了近3小時才將陳男順利救出，於上午7時許由救護車送往醫院救治，所幸意識清楚僅左大腿骨折，駕駛酒測值為0，2名當事人均無生命危險，詳細肇事原因警方正調查釐清中。
警方呼籲下雨天時，駕駛人應減速慢行；另行車前應檢視車輛、油料及輪胎胎紋等狀況，以減少交通事故發生。
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