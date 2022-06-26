昨有一輛轎車卡在花蓮七星潭大橋旁的曼波園區邊坡上，由於一旁沒有道路能讓車輛通行，讓路過民眾嘖嘖稱奇，拍照PO上臉書後，引起大批網友討論，有人笑稱「GTA現實版」、「拍玩命關頭嗎」，也有人戲稱這是「裝置藝術」。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

昨有一輛轎車卡在花蓮七星潭大橋旁的曼波園區邊坡上，由於一旁沒有道路能讓車輛通行，讓路過民眾嘖嘖稱奇，拍照PO上臉書後，引起大批網友討論，有人笑稱「GTA現實版」、「拍玩命關頭嗎」，也有人戲稱這是「裝置藝術」。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

昨天有一輛轎車卡在花蓮七星潭大橋旁的曼波園區邊坡上，由於一旁沒有道路能讓車輛通行，讓路過民眾嘖嘖稱奇，拍照PO上臉書後，更引起大批網友討論，有人笑稱「GTA現實版」、「拍玩命關頭嗎」，也有人戲稱這是「裝置藝術」，更有不少人求教學，已有3000多人按讚。

昨上午8時許，有民眾在七星潭大橋旁的曼波園區看見一輛轎車卡在上面，由於一旁均無道路供車輛行駛，且邊坡高度也無法讓車輛通過，該車彷彿神乎其技，趕緊拍照PO上花蓮的臉書社團，並引起熱議，不少網友笑稱駕駛是「高手」，也有網友說，「人家是不要讓速度限制自己，這是不要讓障礙征服自己」，還有人說「根本是在拍玩命關頭28」，歷經一天已友3000多人按讚，逾300則留言及50多次分享。

花蓮警分局表示，昨清晨5時15分，一輛白色自小客車沿華西路南向北行駛欲左轉七星潭大橋，疑因車速過快失控，直接衝入曼波園區內，造成園區灑水器、水管及草皮、樹木受損。

不過警方獲報到場時，未發現駕駛人，循線通知61歲的鄭姓車主於昨晚到案說明。鄭男坦承，當時是他駕駛，由市區要開往七星潭散心，但因精神不濟，且車速過快，才會衝入曼波園區，並卡在邊坡。

鄭男也向警方解釋第一時間會離開現場及謊稱借給朋友的原因，是怕駕照吊銷被開單（無照駕駛），強調自己無酒駕。

警方表示，鄭男及園區管理人已完成筆錄製作，一切將依法偵辦，針對肇事逃逸、無照駕駛違規部分，已製單舉發。