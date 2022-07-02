花蓮81歲林姓老翁今天上午騎機車行經中央路3段，不明原因逆向行駛，在路口右轉時，與南往北方向的小貨車發生碰撞，造成林姓老翁頭部重創，傷重不治。
林姓老翁上午8時許獨自騎車外出，被網友拍下一路北上騎在中央路南向車道，行經車輛按喇叭示意，老翁疑似沒發現異狀。老翁行經中央路3段與中原路口，右轉時與南往北方向的小貨車發生碰撞。
花蓮吉安警分局指出，林翁頭部重創，送往花蓮慈濟醫院急救後傷重不治，經抽血酒測值為0；駕駛自小貨車的蔡姓駕駛酒測值為0，事發原因仍待調查。（編輯：郭諭儒）1110702
花蓮81歲林姓老翁今天上午騎機車行經中央路3段，不明原因逆向行駛，在路口右轉時，與南往北方向的小貨車發生碰撞，造成林姓老翁頭部重創，傷重不治。
林姓老翁上午8時許獨自騎車外出，被網友拍下一路北上騎在中央路南向車道，行經車輛按喇叭示意，老翁疑似沒發現異狀。老翁行經中央路3段與中原路口，右轉時與南往北方向的小貨車發生碰撞。
花蓮吉安警分局指出，林翁頭部重創，送往花蓮慈濟醫院急救後傷重不治，經抽血酒測值為0；駕駛自小貨車的蔡姓駕駛酒測值為0，事發原因仍待調查。（編輯：郭諭儒）1110702
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