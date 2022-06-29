近年來因生活型態轉變，網路及電話詐騙已成詐騙集團的主要詐騙手段，其中「操作ATM」的詐騙手法更是常年位居國人遭詐原因的前幾名，通常因個資遭盜取或外洩，而接獲詐騙電話，再利用部分民眾對ATM不熟悉行使詐術，讓民眾按其指示操作ATM，等回過神時往往帳戶內的錢已全被轉出，因此警方也一再提醒，無論是公務機關、銀行或郵局皆不會致電民眾要求前往ATM操作，如果接獲相關電話務必提高警覺。

林口警巡邏時，見到一名七旬翁持手機操作ATM，眼尖及時攔阻60萬。(林口分局提供)

日前林口警分局文化派出所巡佐吳政龍、警員孫俊洹執行巡邏勤務，至林口區忠孝路一家金融機構巡簽時，看見李姓老翁（41年次）拿著手機邊講電話邊操作ATM，電話那頭還傳來要老翁確認轉出的聲音，彈指之間老翁已經快按下確認鍵，員警察覺有異立即上前關心，詐騙集團聽見員警聲音立即改口沒有要老翁轉帳，只是要確認餘額，隨即匆匆掛斷電話。經員警詢問老翁表示先是接到一位小姐電話說他帳戶疑似遭盜用，接著就有一位自稱是銀行行員的人打電話給他，要跟他確認帳戶餘額，並要他到ATM前按其指示操作，所幸員警及時攔阻，否則帳戶裡約60萬的存款恐怕已全落入詐騙集團的口袋了，老翁離去前仍頻頻向警員道謝。

林口警分局表示若接到來電顯示開頭為「+2」、「+886」等自稱公務機關或金融機構的電話，即為詐騙電話，應立即掛斷，並撥打110報案專線或165反詐騙專線詢問，保障財產安全。