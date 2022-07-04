家住桃園市平鎮區百歲謝姓老榮民，日前獨自出門買午餐，沒想到離家越走越迷失方向，從中午走到傍晚共3個多小時，中壢警方巡邏時發現上前詢問，查詢身分後得知老翁已高齡100歲，最後在員警的護送下平安返家。

中壢警分局仁愛派出所巡邏員警發現這名老翁站在路中，主動上前將老翁帶到路旁關懷，他因行走太久體力有點透支，加上當時天氣炎熱，可能有點中暑，員警先將他帶至巡邏車上休息吹一下車上的冷氣以解暑氣，老翁經休息後也逐漸恢復精神。

老榮民向警方說自己93歲，自稱曾參與抗日戰爭，員警查詢其身分，才知道老翁已經100歲，不禁讚歎他身體硬朗，老翁說年輕時跟著國軍來台，經常行軍因此練就了好腿力，故員警依據戶籍地地址周邊查訪，終於訪尋到其子，順利地將百歲老翁安全的護送返家。

中壢警分局提醒，長者常因失智而有迷途在外之案件發生，尤其近日連續高溫，更容易陷入危險情境，應多加留意其行蹤，並為其配戴愛心手環，或利用警方指紋捺印建檔之服務，以利迅速協助迷途者找到回家的路。