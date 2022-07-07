三重區重陽路與力行路口今(7)日有位老翁騎機車，不慎從後方撞上一輛計程車，老翁當場失去生命跡象，目前已送醫急救。

事發在今日下午4時27分許，三重區力行路菜市場與重陽路口附近，年約75歲的林姓老翁騎車沿重陽路往中正北路方向直行，結果疑似行車時沒注意前方，竟追撞前方由37歲陳姓男子的所駕駛的計程車。

結果老翁當場失去生命跡象，消防人員趕到現場後，立刻將他送往台北馬偕醫院急救，目前仍在搶救中。

警方測得陳男的酒測值為零，而老翁的酒測值有待醫院檢驗，詳細肇事原因仍有待釐清。