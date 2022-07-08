現代人將寵物視如己出，當成孩子呵護疼惜，日前就有網友捕捉到讓人捧腹大笑的療癒畫面，只見一名飼主因為違規被警察攔停開單，但是坐在機車前座的小黃狗，不僅豪邁的將前肢搭在機車龍頭上，還一副「發生什麼事」的呆萌表情，意外成為亮點，讓不少網友打趣笑說「狗怎麼可以騎車」。

有網友近日在臉書社團《爆廢公社公開版》PO出一組照片，笑說「這樣沒戴安全帽要罰幾個？」畫面中可見，一名穿著白衣的機車騎士因為未戴安全帽，被警察攔停開單，不過前方一隻身材圓滾滾的小黃狗表情卻超有戲，牠不僅像小孩子一樣的坐在機車前座，還豪邁的將前肢搭在機車龍頭上方，甚至露出尷尬又不失禮貌的微笑，一臉「咦，發生什麼事」的呆萌表情，瞬間在網路上爆紅。

畫面曝光後網友全笑翻了，紛紛留言直呼「未報備飼養袋鼠恐違法...不對是狗耶」、「那是阿嬤的狗吧」、「阿嬤無奈表示：二個我都養出安全氣囊了，還戴什麼安全帽？」、「這狗狗跟主人也太像了吧，家裡伙食很好唷」。

也有人打趣笑說，「不是安全帽的問題，主要是那隻狗狗有駕照嗎」、「當然是罰騎車那個啊，你以為戴項圈就不用戴安全帽了嗎」、「一看就是無照駕駛，後座男子很無辜」、「狗都被罰錢了還在笑」。