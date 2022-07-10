國外一名飼主幫懷孕的母狗拍照時，沒想到拍到一半突然看見母狗腳邊多了一隻小奶狗，但母狗卻一臉淡定，彷彿什麼事情都沒發生的樣子，讓飼主當下錯愕不已，等回過神後立即幫忙接生，影片曝光後已吸引逾700萬人觀看。

原PO在抖音（TikTok）帳號「@carterandthepupsy」PO出一段影片意外爆紅，平時就有跟動保組織合作的她，中途和救助了不少毛小孩，目前正在照顧一隻懷孕母狗「波比」（Poppy）。事發當天，她吃完早餐便和波比在院子裡做日光浴，波比則一如往常的坐在藤椅上休息，她眼看波比愜意的模樣，覺得十分可愛，便拿起手機拍下幾張照片。

沒想到拍到一半時，波比的腳邊突然多出幾隻小奶狗，嚇得原PO手忙腳亂的立即幫忙接生，但波比的反應卻十分鎮定，淡然的看著原PO小心翼翼的將小奶狗抱起，並護送自己進入早已準備好的產房內，最終順利生下6隻狗寶寶。

原PO指出，波比的產程相當順利，可以感覺得出來這並非是牠第一次生產，幸好分娩當下有注意到波比腳邊的小狗狗，不然椅子上恐怕無法容納這麼多隻狗寶寶。影片曝光後已吸引逾700萬人觀看，原PO也提到，等狗寶寶再大一點，就會幫忙牠們尋找溫暖的認養家庭。