大陸河南省一名郭姓女子在去年10月底生產，分娩過程中有點難產，但醫師非但沒有建議要剖腹產，甚至還在沒有與她溝通的情況下，就強行將胎兒拉出來，導致孩子的手臂神經斷掉，如今透過治療，左手仍是癱瘓的狀態，讓氣不過的媽媽忍不住控訴醫院，對此，醫院則說，胎兒拉出來是生產過程無法規避的現象，但他們願意支付30萬人民幣和解，但郭女卻因為錢不夠支付孩子醫藥費而拒絕。

根據陸媒《極目新聞》報導，大陸河南省一名郭姓女子表示，他在2021年10月21日入住河南省太康縣第二人民醫院等待生產，10月24日晚上她突然感覺腹部劇烈疼痛，醫師檢查後稱胎兒沒有異常，隔日（25日）凌晨便安排她進入產房。

郭姓女子透露，在分娩過程中，她出現了難產的狀況，但醫師與助產士都沒有人建議她改剖腹產，也在沒有溝通與簽字的狀況下，就強行將胎兒拉了出來，也因此導致她的兒子在出生時，臂叢神經就被拉斷，導致左上肢處於癱瘓的狀態。

對此，河南省太康縣第二人民醫院在2022年6月28日表示，將胎兒拉出來是生產中無法規避的現象，他們已提出30萬人民幣（約台幣133萬）的一次性賠付和解方案，但郭姓女子看了則說，她替孩子治療已花10多萬，醫院只賠30萬根本付不起孩子現在與未來治療的費用，因此才會拒絕這個和解方案。由於雙方就這樣僵持不下，因此河南省太康縣周口市的衛健委會表示，將會介入調查整件事情。