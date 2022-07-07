中國大陸近日以我國石斑魚檢出禁藥為由禁止我國石斑魚輸入，農委會因而檢驗11處養殖場，並回報並無檢驗出禁藥，但國內還是有民眾有疑慮，農委會主委陳吉仲在今天播出的Yahoo TV《齊有此理》節目上表示，今年會針對所有2000多戶的石斑魚養殖戶每一戶都去檢驗，「農產品的食品安全沒有妥協餘地」。

中國大陸去年以檢疫為由先後禁止我國鳳梨、釋迦、蓮霧輸入，今年再以禁藥為由禁止我國石斑魚，近日中國大陸、澳門、香港還在我國農產品檢出新冠肺炎。

陳吉仲表示，的水果一年好幾百萬公噸外銷，過去外銷占比曾有8成5仰賴中國單一市場，至今目前只剩4成1，今年至今更僅排第3；他也暗批ECFA引誘農漁民說，ECFA在2010年生效、石斑魚列入早收清單，2012年石斑魚養殖就變2倍多，要廢除沒那麼簡單，市場應要漸漸的轉移，也因應中國大陸種種措施，也讓轉移速度加快。

陳吉仲提及，我國一年進口上萬公噸的鮭魚，只要減少吃2成至3成的鮭魚就可以解決石斑魚危機，除了國人多吃、內銷通路對接外，也持續推動有外銷美國、韓國、日本等地，如果外銷、行銷並行，價格就可以穩定。

針對「借牌」一事，陳吉仲說，借牌就是ECFA後，要求特定的養殖戶才能過去，就是這個陋習，「沒有掛牌跟水產品的安全是兩回事」。

至於芒果遭確診一事，陳吉仲說，「很訝異且無法接受」，第一時間確認會不會影響芒果產銷及價格，但銷售至澳門的量很少，呼籲大家面對這樣情形時，不要因為很多人政治攻防汙衊我國農產品。

而外界提及屏東縣長潘孟安與陳吉仲不合，陳吉仲說，6月10日確診、當天晚上就收到禁止石斑魚消息，跟院長、總統回報後也跟台南高雄及屏東縣市首長聯絡及產銷調節措施傳給縣長，他也都支持屏東的重大建設，冷鏈、產銷調節及外銷也跟屏東政府配合的很好，